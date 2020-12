(ANSA) – ROMA, 16 DIC – “Anche io voglio che la scuola sia in

presenza, non solo da ministro ma da ex insegnante, la scuola

salva vite umane, non solo la sanità salva vite; la scuola non

si può pensare di farla dietro ad un pc: la didattica a distanza

non può andare avanti per tanto tempo, anche gli studenti delle

superiori hanno diritto di tornare a

Advertisements

scuola in presenza”. Cosìla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ad un evento di AidrItalian Digital. Per quanto riguarda le vaccinazioni, “sipartirà dai più anziani, poi il personale sanitario e poi ilpersonale scolastico che fa parte dei servizi pubbliciessenziali, via via ci vaccineremo tutti”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram