ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO 17:15

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Un attentato dinamitardo e’ stato compiuto a Palermo in via Autonomia Siciliana nei pressi della Fiera del Mediterraneo. Vi sono coinvolte numerose automobili e sono molti i feriti. Sul luogo dell’esplosione che e’ stata avvertita ad alcuni chilometri di distanza, sono confluite tutte le pattuglie volanti della polizia e dei carabinieri. Sono state richieste autoambulanze da tutti gli ospedali. Secondo le prime indicazioni della polizia, un magistrato sarebbe rimasto coinvolto nell’attentato. (ANSA).

19-LUG-92 17:16

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO (2)

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Sul luogo dell’ attentato le autoambulanze hanno raccolto decine di feriti per trasportarli negli ospedali della Villa Sofia, del Cervello e del Civico. Tra i feriti vi e’ anche un agente della polizia di stato che si pensa sia un agente di scorta. Uno dei primi soccorritori ha segnalato di aver trovato per terra una mano. La zona e’ sorvolata dagli elicotteri della polizia e dei carabinieri. (SEGUE).

19-LUG-92 17:23

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO (3)

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Sul luogo dell’esplosione giacciono a terra i corpi di quattro persone morte.(ANSA)

19-LUG-92 17:55

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO: FERITO GIUDICE BORSELLINO

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Nell’ attentato di Palermo e’ rimasto ferito, secondo le prime notizie fornite dalla polizia, il giudice Paolo Borsellino. Nella violenta esplosione di una automobile imbottita di tritolo, sono rimaste coinvolte l’autovettura del magistrato e le due blindate della scorta.

19-LUG-92 17:47

ATTENTATO A GIUDICE BORSELLINO

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – L’ attentato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta (vedi Ansa 099/0A e seg) e’ avvenuto in via Mariano D’ Amelio, dove abitano la madre e la sorella del magistrato. L’ esplosione e’ stata violenta e oltre all’ auto del giudice Borsellino, sono rimaste coinvolte le due auto della scorta e un’altra decina di autovetture che erano posteggiate lungo la strada. Il manto stradale e’ stato sconvolto per una lunghezza di duecento metri. L’ edificio vicino al quale e’ avvenuta la deflagrazione dell’ autobomba e’ rimasto danneggiato: muri lesionati, alcune parti crollate, infissi di balconi e finestre divelti fino al quinto piano. (SEGUE).

19-LUG-92 17:58

ATTENTATO A GIUDICE BORSELLINO (2)

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – L’ autobomba, una Fiat 600 imbottita presumibilmente di tritolo, era stata parcheggiata davanti al numero 21 di via D’Amelio, dove abitano la madre e la sorella del giudice Borsellino. Nella deflagrazione l’ autobomba si e’ disintegrata e alcuni rottami, dopo un volo di oltre cinquanta metri, sono andati a finire in un giardino dietro un muretto. (SEGUE).

19-LUG-92 18:11

MAFIA: STRAGE A PALERMO, UCCISO BORSELLINO

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Il giudice Paolo Borsellino e’ rimasto ucciso nell’ attentato. Il suo corpo, completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto, e’ nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella: Non e’ stato ancora riconosciuto ufficialmente, ma alcuni suoi colleghi, fra i primi ad accorrere sul luogo dell’ attentato, asseriscono che e’ ”certamente” lui. (SEGUE).

19-LUG-92 18:13

MAFIA: STRAGE A PALERMO, UCCISO BORSELLINO (2)

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Fra le vittime e’ anche una donna, un’ agente di polizia che faceva parte della scorta del magistrato. Il suo corpo e’ stato trovato nel giardino di un appartamento al piano terreno dell’ edificio.(SEGUE).

19-LUG-92 18:19

UCCISO BORSELLINO

(ANSA) – PALERMO 19 LUG – L’ esplosione dell’ autobomba (v.ANSA 098/0A) ha provocato danni visibili all’edificio fino all’undicesimo piano. Due coniugi, Mauro e Donata Bartolotta, che abitano al piano terreno dell’ edificio davanti al quale e’ avvenuta la strage, hanno reso questa testimonianza: ‘C’ e’ stato un boato terrificante che ci ha sbattuto a terra; sembrava un fortissimo terremoto; non ci siamo resi conto di quello che era accaduto se non subito dopo quando siamo fuggiti da casa. Ci siamo salvati perche’ in quel momento eravamo in cucina, nella parte retrostante dell’ appartamento. Abbiamo visto persone che in preda al panico si lanciavano dalle finestre del primo e secondo piano. Sulla strada c’ erano molte automobili in fiamme, c’ era un fumo denso, molta confusione, grida, feriti e morti. (SEGUE).

19-LUG-92 18:46

UCCISO BORSELLINO (2)

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Oltre al giudice Borsellino, nella strage sarebbero rimaste uccise altre cinque persone. La notizia e’ stata data sul luogo dell’ attentato da un capitano dei vigili urbani in servizio nella zona per regolare il traffico. Secondo informazioni della polizia, i feriti sarebbero quattordici civili, alcuni dei quali in gravi condizioni, e un agente. (SEGUE).

19-LUG-92 19:00

UCCISO BORSELLINO (3)

(ANSA) – PALERMO, 19 LUG – Il ministro dell’ interno, Nicola Mancino, e il Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, sono attesi in serata a Palermo. Il figlio del giudice Borsellino, Manfredi, venti anni, e’ stato visto aggirarsi sul luogo della strage, tenendosi a distanza, nel timore di dovere apprendere la terribile notizia. Lo ha visto Carmelo Conti, ex presidente della corte di appello, che lo ha stretto al petto senza pero’ profferire parola. Nessuno ancora gli ha detto la verita’. In via Mariano D’ Amelio e’ anche giunto il suocero di Paolo Borsellino, Angelo Piraino Leto, magistrato in pensione che a Palermo e’ stato presidente della Corte d’ appello. Lo accompagna, sorreggendolo affettuosamente, il giudice Salvatore Scaduto. L’ anziano magistrato cammina lentamente fra le carcasse carbonizzate delle automobili coinvolte nell’ esplosione sussurrando ripetutamente: ”Voglio andare da Paolo, voglio vedere Paolo, portatemi da Paolo”. La moglie di Paolo Borsellino e’ nella sua casa di via Cimarosa, in preda a malore. Continua a chiedere a coloro che le stanno vicino notizie di Paolo, ma nessuno ha finora ha avuto la forza di dirle la verita’. (SEGUE).

