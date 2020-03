automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, offre il proprio sostegno all’Italia stretta nell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19. Due le azioni intraprese dal brand per offrire un contributo in un momento storico in cui ogni sforzo e ogni aiuto possono fare la differenza.

La prima è una donazione di 100.000 euro a favore della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

“automobile.it ha deciso di aderire alla raccolta fondi per lotta al Coronavirus del Policlinico di Milano, città che da sempre ospita la sede italiana di eBay, per offrire il proprio supporto a medici, anestesisti, infermieri, e personale non sanitario in prima linea in questo momento delicato” afferma Francesca Di Nora, Head of Marketing di automobile.it.

Oltre all’aiuto economico automobile.it ha individuato un’ulteriore attività per intrattenere le persone e, insieme a Fjona Cakalli, in brevissimo tempo, ha ideato e prodotto una web series, rigorosamente dal divano di casa dell’influencer del mondo tech e automotive, dal titolo Le auto che hanno appassionato gli Italiani di sei puntate che saranno lanciate sul canale YouTube di automobile.it a partire dal 18 marzo. Il contenuto di entertainment è un’iniziativa intrapresa sull’onda dell’impegno che cantanti, attori e personaggi famosi, stanno offrendo per rilanciare la campagna ministeriale #iorestoacasa.

La web series è stata infatti realizzata con l’obiettivo di contribuire con contenuti focalizzati sul mondo delle automobili a tutta la produzione ludica e culturale che in questi giorni sta popolando i social degli italiani. Il progetto vuole regalare un momento di evasione nelle lunghe giornate casalinghe che tutti siamo chiamati a rispettare.

In particolare il soggetto, filo conduttore dei sei appuntamenti previsti sono le automobili, quelle che hanno fatto la storia dell’Italia, dagli anni Cinquanta ai più vicini anni Duemila. In ogni episodio Fjona guiderà gli utenti, con il suo stile fresco e inconfondibile, in un tuffo nel passato alla scoperta delle icone delle nostre strade.

“Oggi più che mai mi fa piacere proporre con automobile.it questo viaggio attraverso le automobili più significative, italiane e non, che hanno segnato i decenni della nostra storia in un momento dove è importantissimo guardare indietro per trarre forza per affrontare il futuro. Rigorosamente dal mio divano, guidata dall’hashtag #iorestoacasa, tra un flash mob e una video call, in ogni appuntamento vi porterò alla riscoperta delle quattro ruote che hanno caratterizzato l’Italia dagli anni Cinquanta agli anni Duemila” afferma Fjona Cakalli.

Per lanciare questo progetto, automobile.it ha realizzato insieme a Fjona una video pillola che invita gli Italiani a supportare con un contributo chi sta aiutando il nostro Paese in questo momento difficile e, soprattutto,a rimanere a casa, guardando – perché no – la web series.

Gli utenti che seguiranno il canale YouTube di automobile.it potranno ricevere una notifica quando i video saranno rilasciati e rimanere aggiornati su tutte le iniziative che automobile.it sta portando avanti a sostegno di chi sta aiutando il Paese.

