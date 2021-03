In Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia sospesa la somministrazione del vaccino AstaZeneca ,della ditta anglo-svedese provenienti dal lotto ABV5300, che non è stato distribuito in Italia.

Danimarca, Islanda e Norvegia hanno deciso di sospendere in via cautelare la somministrazione dei vaccini AstraZeneca – Copenhagen per 14 giorni, gli altri due Paesi “fino a nuovo avviso” – dopo che nel primo Paese si è verificata “una morte sospetta” e sono stati

rilevati problemi nella coagulazione e nella circolazione del sangue di alcuni pazienti che avevano ricevuto dosi dal lotto. Lo stesso che è legato in Austria al caso di una donna deceduta e di un’altra ricoverata per un’embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi del vaccino, motivo per cui Vienna insieme a Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia hanno deciso di sospendere le inoculazioni dei farmaci provenienti dal lotto Abv5300 – non distribuito in Italia – prodotto dall’azienda anglo-svedese. All’interno di ogni lotto di AstraZeneca sono contenute circa 500mila dosi.

Anche in Sicilia si è verificato il decesso di due agenti delle forze dell’ordine pochi giorni dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. In entrambi i casi le dosi – come si legge sul quotidiano livesicilia.it – provenivano dallo stesso lotto (ABV2856) che però non è quello legato ai casi austriaci, perché il lotto ABV5300 non è stato distribuito in Italia. Su entrambi i casi è stato aperto un fascicolo di indagine. Oltre a Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, gli altri Paesi che hanno ricevuto vaccini dal lotto numero ABV5300 sono Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.

