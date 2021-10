Digitale e fisico si fondono nel concetto di #phygital, la nuova dimensione esplorata dall’Internet Festival 2021, che ne ha fatto anche il tema conduttore della manifestazione.

L’universo #phygital si presta a essere declinato in tutte le sfere della quotidianità. Per questo la start up Traent, partner dell’IF21, prendendo spunto dall’intuizione di un mondo in cui dal corpo fisico si passa a uno phygitale, lancia una riflessione, l’idea di ‘Habeas Corpus’ per la tutela dei dati come una parte del corpo. l L’habeas corpus è un concetto che nasce nel Medioevo per poi definirsi nel ‘600, dice Dire Federico D’Annunzio, ceo e fondatore della società. “Il corpo phygitale è la somma del corpo con le sue interazioni digitali. I dati che scambiamo con il mondo esterno fanno parte del nostro corpo e investono direttamente la sfera della privacy, se vengono utilizzati vengono infranti i nostri diritti”.

Per tutelare i dati e la moneta si passa attraverso una sorta di ‘notaio informatico’ e dalla tecnologia del ‘blockchain, nata per gestire la moneta sul web. Con l’Habeas Corpus “anche la dimensione astratta diventa parte del corpo umano, immutabile. Ed è per questo che la tuteliamo: non perché sia fungibile o utilizzabile, ma perché fa parte del nostro corpo. È possibile notarizzare qualsiasi interazione delle persone, delle aziende e anche della pubblica amministrazione. Si può scegliere quali dati mostrare. Puoi estrarre un dato – conclude D’Annunzio – ma non hai bisogno di rendere noto altro, quelle informazioni cioè che potrebbero mettere in difficoltà la propria impresa, un’organizzazione o un individuo. Applichiamo il concetto della ‘transprivacy’, che consente di scegliere cosa e in che misura rendere trasparente”.

Il primo ciclo di incontri di Traent tenutosi all’Internet Festival di Pisa, è stata l’occasione per capire il problema della privacy e il rapporto dell’individuo e il suo alter ego che si muove nel mondo digital. Ad aprire il ciclo di appuntamenti in Borgo Stretto, sede della start up, è stato Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, che ha parlato anche del Green Pass. “Nella versione che stiamo usando oggi rappresenta probabilmente il miglior punto di compromesso tra il diritto alla salute e quello alla privacy, anche per la ripartenza progressiva delle aziende. Esibendolo a chi ha diritto a verificarlo, riveliamo solo la circostanza di essere in una delle condizioni legittimanti ad avere il Green Pass. Un punto di equilibrio, come sempre dovrebbe essere” ha concluso.