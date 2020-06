(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Credo che in settimana daremo l’avvio delle prime indicazioni per la costituzione della newco, quindi il piano industriale e conseguentemente una accelerazione per fare ripartire la compagnia aerea che ha un ruolo strategico per l’Italia e in Europa”. Lo ha detto a Rainews24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. (ANSA).



