(ANSA) – NEW YORK, 24 MAG – Il numero dei morti per coronavirus nello Stato di New York nelle ultime 24 ore scende sotto quota 100, per l’esattezza 84, il numero più basso degli ultimi due mesi. Il calo è un segnale del fatto che “stiamo facendo progressi reali, che quello che stiamo facendo sta funzionando”, dice il governatore Andrew Cuomo. “Secondo gli standard normali il numero sarebbe pessimo. Ma siamo lieti che sia sceso sotto i 100 per la prima volta dalla fine di marzo”, twitta Cuomo. Intanto il Washington Post scrive che la decisione di Donald Trump di bloccare a marzo i voli dall’Europa ha creato caos e contribuito a diffondere il coronavirus negli Stati Uniti. Gli americani in Europa rientrarono in gran fretta causando panico negli aeroporti, a causa, scrive il Wp, della scarsa chiarezza del messaggio del presidente. E così quella che doveva essere la misura per contenere l’epidemia ha avuto l’effetto opposto: assembramenti e il rientro negli Stati Uniti dal peggiore focolaio del virus al momento.



Fonte

