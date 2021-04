(ANSA) – BOLOGNA, 16 APR – Gabriele Ansaloni, in arte Red

Ronnie, è stato assolto dal tribunale di Bologna dall’accusa di

aver diffamato il virologo Roberto Burioni. Il conduttore,

difeso dall’avvocato Guido Magnisi, era imputato per alcune

frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore

ordinario di Microbiologia e Virologia del San Raffaele, nella

trasmissione ‘Virus’: il 15 maggio 2016 scrisse un testo dove lo

accusava di “ricerca di protagonismo e di essere ‘legato a

interessi economici'”.

Red Ronnie inoltre riportò la mail di una persona che,

riferendosi al professore, diceva tra l’altro: “In questo suo

ruolo di moralizzatore, nasconde un lapalissiano conflitto di

interessi, ossia l’impegno, in campo vaccinale, di tanti suoi

brevetti”. Era un periodo in cui si discuteva delle campagne

anti-vaccini e Burioni le contestava. Il processo è nato da una

denuncia del virologo, annunciata già nel programma tv.

Il giudice monocratico Stefano Levoni ha assolto Red Ronnie

con la formula perché il fatto non costituisce reato. Le

motivazioni saranno note entro 90 giorni. (ANSA).



Fonte Ansa.it

