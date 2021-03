(ANSA) – PAOLA, 25 MAR – Un detenuto nel carcere di Paola è

stato intercettato a colloquio con la moglie manifestando forme

di risentimento nei confronti del Procuratore capo della

Repubblica della città calabrese, Pierpaolo Bruni. A confermarlo

ci sono un audio e delle immagini che non lascerebbero dubbi

all’intenzione di “ostacolare” il procuratore Bruni.

Parole, ma anche gesti, appartenenti – da quanto si è

appreso – ad un linguaggio non verbale estremamente chiaro,

scambiato tra il detenuto e la moglie, che evidenzierebbero la

volontà di mettere in atto ritorsioni nei confronti del

procuratore.

L’uomo deve scontare sei anni di carcere perché coinvolto in

una precedente indagine della Dda condotta sempre dal

procuratore Bruni quando si occupava del territorio crotonese e

inoltre è coinvolto nel procedimento scaturito dall’inchiesta “Tonno Rosso”, che qualche giorni fa, ha fatto registrare tre

condanne e un rinvio a giudizio. (ANSA).



