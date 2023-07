Quando si viene coinvolti in un incidente stradale, oltre alla fase di shock e di paura si devono affrontare delle conseguenze più o meno gravi, come i danni al proprio mezzo, possibili traumi fisici e, infine, l’aumento del costo della polizza assicurativa.

Dunque, se ci si imbatte in situazioni del genere e si vuole conoscere il livello di aumento del costo della propria assicurazione dopo un incidente, in questo articolo daremo tutte le informazioni utili per affrontare tale problematica.

Come si calcola la crescita dei costi della polizza assicurativa dopo un incidente?

Quando si verifica un sinistro, occorre necessariamente richiedere il supporto della propria compagnia assicurativa di riferimento. In caso di colpa si subirà un aumento del premio assicurativo, le cui conseguenze ricadono anche sulla classe di merito di appartenenza.

Infatti, le assicurazioni, per poter valutare l’affidabilità di un conducente, fanno riferimento alle classi che vanno dalla 1 alla 18, stabilite tramite il numero di sinistri provocati.

Chi si trova nella prima classe di merito è considerato un guidatore virtuoso, mentre chi è negli ultimi posti di questa “classifica” viene valutato, dalle compagnie assicurative, come poco attento e non del tutto affidabile.

Se si desidera, quindi, sapere con anticipo di quanto la propria assicurazione potrebbe aumentare nel caso di coinvolgimento in un incidente con colpa, esistono online delle apposite piattaforme che permettono di effettuare una valutazione accurata. L’operazione è molto semplice: basta inserire i dati richiesti, ovvero il nome della compagnia assicurativa, il premio, la classe di merito e la cifra pagata per il danno provocato durante l’incidente.

Infatti, la crescita del prezzo del premio assicurativo annuale dipende dal tipo di danno causato e dalla classe che viene assegnata successivamente al sinistro. Gli incidenti passati, a tal proposito, hanno un peso.

Altro parametro valutato dalle compagnie di assicurazione per calcolare la crescita del costo di una polizza è l’età del soggetto che l’ha stipulata. Chi ha da poco preso la patente di guida, quindi, è ovviamente penalizzato da tale fattore.

Mediamente, la crescita di una polizza assicurativa, dopo un incidente, è compresa tra il 30% e il 240%, range che non consente di conoscere con precisione l’ammontare del sovrapprezzo però.

In caso di incidente senza colpa, il costo dell’assicurazione aumenta?

Molti titolari di assicurazioni moto o auto si chiedono se il costo della propria polizza aumenta anche in caso di incidente senza colpa o con responsabilità al di sotto o pari al 50%.

Per fare un esempio, ipotizziamo un contesto in cui ci si può trovare: se si viene tamponati, senza che si abbia alcuna colpa, alcune compagnie prevedono ugualmente un rialzo del costo assicurativo. Rimane al contrario invariata la classe di merito.

Sebbene siano poche le compagnie assicurative ad avvalersi di questa pratica poco piacevole, bisogna attentamente verificare tale informazione prima di sottoscrivere un contratto assicurativo.

In ogni caso, quando ciò accade, mediamente il costo della polizza subisce un aumento compreso tra l’8% e il 10%, con alcune compagnie che prevedono rincari maggiori.

In cosa consiste il riscatto del sinistro per evitare il malus?

Questa procedura permette di mantenere inalterata la propria classe di merito, comunicando ugualmente l’incidente alla propria compagnia di assicurazione.

È una pratica indicata per incidenti con danni lievi, dato che il risarcimento viene pagato dall’assicurato, che deve rivolgersi alla CONSAP.

E in caso di concorso di colpa, cosa accade?

Gli aumenti dell’assicurazione possono verificarsi anche senza che si abbiano colpe durante l’incidente, come abbiamo appena visto. Ma cosa succede, invece, nel caso di concorso di colpa, ovvero quando i conducenti si distribuiscono quest’ultima in maniera equa?

Per questo tipo di scenario, le compagnie assicurative non prevedono declassamenti di classe di merito, ma applicano un aumento del costo della polizza assicurativa.

Come avviene l’aumento del costo della polizza assicurativa in caso di più incidenti in un anno?

Le compagnie assicurative basano il loro sistema sull’affidabilità dei conducenti. Dunque, appare chiaro come i soggetti che provocano, in un anno, un numero considerevole di sinistri otterranno sia un aumento del costo del premio assicurativo che un declassamento della classe di merito.

Per avere un’idea chiara delle classi che potrebbero perdersi, ci si può avvalere di una semplice formula, ovvero: “X3-1”, in cui X è l’incognita che riguarda il totale degli incidenti provocati.

Per fare un esempio pratico, se un automobilista viene coinvolto in due sinistri con colpa, in un anno, il calcolo andrà sviluppato in questo modo: “(2×3)-1=5”. Il risultato, quindi, è la perdita di 5 classi di merito.

Come tutelarsi in caso di aumento del costo della polizza assicurativa?

Quando si viene coinvolti in un incidente e non ci si vuole imbattere nell’aumento del costo dell’assicurazione e in un declassamento, molti automobilisti si chiedono se sia possibile cambiare compagnia assicurativa.

La risposta è sì, e può essere una buona soluzione se, a seguito di un sinistro, la propria classe di merito è peggiorata comportando un aumento di costi significativo. In caso di cambio, però, è bene verificare che la nuova compagnia cui ci si rivolge risponda a tutte le proprie necessità.

In generale, per non incorrere in brutte sorprese, è bene affidarsi a provider affidabili; richiedere un preventivo assicurazione auto con Zurich Connect, ad esempio, può essere il modo migliore per ricevere la giusta assistenza e ottenere una proposta assicurativa adatta alle proprie esigenze.