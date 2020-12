(ANSA) – MILANO, 31 DIC – Nella notte tra il 28 e il 29

dicembre alcune persone hanno divelto e rubato la targa del

circolo di Rifondazione comunista “Peppino Impastato” di via

Porpora 45, in zona Lambrate, a Milano. In un video, realizzato

da un passante si vedono tre uomini, probabilmente giovani

vestiti con felpe nere e cappuccio, compiere l’atto vandalico.

Ne dà notizia Rifondazione Comunista.



