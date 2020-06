(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “Sono profondamente amareggiata di quanto accaduto, non c’ero io ma mi assumo le mie responsabilità. C’è stato un errore non imputabile a nessuno. Ho appreso ieri sera alle 20,45 che c’era stato questo problema. Mi si può dire tutto ma che si imputi alla Presidenza un errore informatico mi pare eccessivo. Chiedo scusa ma non posso rimproverarmi nulla”. Lo afferma la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, parlando dell’annullamento del voto di ieri. “Poi se mancava una maggioranza non è attribuibile alla Presidenza”.



