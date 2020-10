(ANSA) – CATANZARO, 29 OTT – Aveva ottenuto una cattedra ma

continuava ad esercitare l’attività forense. Per questo motivo

un avvocato e sua moglie, pure avvocato, hanno ricevuto,

notificato dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro,

un avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della

Repubblica Catanzarese in cui si ipotizzano i reati di truffa

aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atto

pubblico.

L’indagine, condotta dai finanzieri della Tenenza di

Soverato, secondo l’accusa ha rivelato che un noto

professionista del comprensorio, assegnatario a tempo

indeterminato di una cattedra in un Istituto scolastico in



