(ANSA) – ROMA, 29 MAG – E’ sciopero nazionale della scuola

domani. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda

e Anief. E’ previsto l’arrivo di un centinaio di pullman da

tutti Italia a piazza Santi Apostoli, dove si terrà una

manifestazione a partire dalle ore 10. Gli organizzatori si

aspettano un’alta partecipazione alla protesta.

“Lo sciopero avà una alta adesione perchè le ragioni della

protesta sono motivate: il governo sceglie di costruire una

formazione per pochi, finanzata con il taglio degli organici. In

più si umiliano i precari con un nuovo sistama di reclutamento e

gli si nega l’abilitazione. Un intervento da respingere, che io

non chiamo nemmeno la riforma. Viene tradito il Patto per la

scuola. Il contratto poi è scaduto da tre anni e ci aspettiamo

un investimento serio per il rinnovo contrattuale: le risorse

stanziate non bastano anche dato l’impegno della scuola tutta

negli anni della pandemia. Evidenziamo l’inadeguatezza del

governo rispetto alle esigenze della scuola”, dice Francesco

Sinopoli che guida la Flc Cgil.

Contrario allo sciopero il sindacato Anp dei presidi. “Il

ritornello è il solito: stabilizzare i precari, non considerando

per nulla il diritto degli alunni ad avere insegnanti migliori,

più preparati, più aggiornati”, osserva Cristina Costarelli di

Anp Lazio.

“E si vuole evidentemente la distribuzione a pioggia di soldi

per tutti. Non si vuol sentire parlare di merito e

differenziazioni. Più soldi per tutti ha un sapore populista

senza utilizzare gli aumenti per restituire efficienza e

premialità”, le fa eco Mario Rusconi di Anp Roma.

Ma Pino Turi della Uil parla di uno scenario deverso. “Stiamo

registrando la voglia di manifestare di una categoria troppe

volte sacrificata e mortificata. In molte realtà si stanno

organizzando manifestazioni di protesta. La piazza di Roma sarà

solo il megafono di una mobilitazione che i sindacati

unitariamente hanno organizzato e che i lavoratori stanno

animando e facendo propria. Se le notizie che ci giungono

saranno confermate, saranno loro i protagonisti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it