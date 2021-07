(ANSA) – PORTOFERRAIO (LIVORNO), 06 LUG – Non cadde in casa e

poi morì per un incidente domestico, bensì a causa delle

bastonate ricevute dal marito. Svolta nelle indagini sul decesso

di una donna, un’italiana di 59 anni, avvenuto all’isola d’Elba

l’1 maggio scorso. I carabinieri di Portoferraio (Livorno) hanno

arrestato il coniuge, un muratore 45enne del Marocco, per

omicidio volontario a seguito di maltrattamenti, in esecuzione

di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip

di Livorno. La coppia era sposata da una quindicina di anni. Il

cadavere era nella loro casa, un alloggio popolare. Secondo le

indagini, l’uomo in una lite avrebbe colpito ripetutamente con

calci, pugni e con un bastone la moglie, provocandole la rottura

della milza e il conseguente decesso. L’1 maggio il cadavere

della donna fu trovato riverso sul pavimento del bagno, con una

tumefazione sotto un occhio che da un primo esame medico

sembrava compatibile con una caduta. Nel sopralluogo però

qualcosa nella dinamica del fatto e nel racconto del marito non

aveva pienamente convinto i militari. Dubbi confermati

dall’esito dell’autopsia, da cui è emerso come il decesso della

donna fosse stato causato dalla rottura traumatica della milza.

Altre indagini, fatte anche con intercettazioni, hanno portato

all’arresto del 45/enne. L’uomo, scrive il gip, avrebbe

sottoposto la moglie “ad un regime di vita insostenibile e

penoso” e più volte avrebbe usato violenza fisica nei suoi

confronti: secondo le ricostruzioni addirittura fin dal 2016.

(ANSA).



Fonte Ansa.it