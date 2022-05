(ANSA) – TRIESTE, 21 MAG – In uno dei due cellulari di

proprietà di Liliana Resinovich sarebbero state rilevate

ricerche su “come divorziare senza avvocato” e “quanto tempo per

ottenere un divorzio”. Inoltre, la donna avrebbe effettuato

anche altre ricerche per trovare un piccolo appartamento a

Trieste. Sono notizie pubblicate dal sito TriestePrima.

Si tratterebbe di dettagli riscontrati dalla perizia disposta

dalla Procura sui due telefoni cellulari in dotazione alla

donna.

Liliana era scomparsa nel dicembre scorso da Trieste e il suo

corpo fu trovato nel gennaio successivo in un boschetto

cittadino. Le ricerche con il dispositivo sarebbero state

effettuate negli ultimi mesi. La donna cercava una abitazione

grande dai 40 ai 60 metri quadrati.

Inoltre, dal numero di chiamate effettuate sarebbe stato

rilevato che Liliana avrebbe telefonato 500 volte al marito,

Sebastiano Visintin, e 1.100 all’amico Claudio Sterpin.

Le indiscrezioni avrebbero causato irritazioni in Procura

negli ambienti degli inquirenti. (ANSA).



Fonte Ansa.it