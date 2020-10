(ANSA) – BARI, 15 OTT – Una donna di 40 anni è stata trovata

senza vita nel suo appartamento nel centro di Bari, in via

Davanzati. Sul posto c’è personale del 118 e i carabinieri che

stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. A quanto

si apprende, la donna è stata trovata riversa sul pavimento e in

casa gli investigatori hanno trovato molto sangue. (ANSA).



Fonte Ansa.it

