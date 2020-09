(ANSA) – BOLOGNA, 06 SET – Alla guida di un Suv ha investito

e ferito un 29enne che stava attraversando la strada e poi è

fuggito, senza fermarsi. E’ successo nella notte a Riccione

(Rimini), intorno alle due: i carabinieri hanno rintracciato e

bloccato il responsabile, un 26enne, che è risultato positivo

agli stupefacenti.

L’investimento è avvenuto nei pressi di un locale in viale

D’Annunzio e il ferito, un romano in vacanza, è stato portato

dal 118 in ospedale e dimesso in mattinata con una gamba

fratturata e 30 giorni di prognosi. Il conducente del Suv, che

dopo una prima brusca frenata è ripartito a forte velocità, è

stato trovato grazie al numero di targa segnalato da alcuni

passanti ed è stato fermato in piazzale San Martino. Ha provato

a dirsi estraneo ai fatti, ma, accompagnato in caserma, è stato

arrestato e sottoposto ai domiciliari fino al processo in

direttissima in programma domani, come disposto dal pm di turno

Paola Bonetti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

