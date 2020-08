(ANSA) – BASTIA UMBRA (ASSISI), 15 AGO – Tre giovani italiani

sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di un

ventiquattrenne originario dello spoletino travolto da un auto

dopo uno scontro tra due gruppi avvenuto nei pressi di un locale

di Bastia Umbra. Omicidio preterintenzionale e rissa aggravata i

reati ipotizzati a loro carico.

Secondo la ricostruzione dei militari i tre – residenti tra

Bastia ed Assisi – erano sull’auto che ha travolto la vittima.

Dopo una prima discussione con l’altro gruppo, tutti

residenti nello spoletino, gli arrestati hanno cercato di

allontanarsi con la vettura. Questa – è emerso dagli

accertamenti – è stata però rincorsa e colpita dagli altri

giovani. A quel punto uno degli occupanti è sceso e – sempre in

base a quanto emerso dall’indagine – ha sferrato un pugno alla

vittima, caduta a terra svenuta. Sul giovane è poi passata due

volte l’auto per allontanarsi.

Per tutta la giornata i carabinieri di Assisi – comandati dal

tenente colonnello Marco Vetrulli – e il magistrato di turno

hanno acquisito diverse testimonianze per ricostruire con

precisione quanto successo. Quindi l’arresto dei tre. (ANSA).



