(ANSA) – BOLOGNA, 30 OTT – È partita da pochi minuti a

Bologna una manifestazione di protesta contro le misure

dell’ultimo Dpcm. Un corteo di circa 300 persone, tra cui ultras

del Bologna e altri giunti in serata da fuori città, è partito

dal piazzale antistante la stazione di Bologna Centrale ed è

diretto nella non lontana piazza VIII Agosto dove sono previsti

interventi. Tra loro all’inizio è arrivato anche l’ex

consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia.

Prima di partire alcuni organizzatori dal megafono hanno

preannunciato di voler fare una manifestazione ordinata,

apolitica, e

di non cadere in provocazioni. Appena in camminosono partiti però insulti al Governo, al premier Giuseppe Conte,e slogan contro le misure restrittive che limitano “la libertà ela dignità”.In testa doppio striscione: “Riprendiamoci quel che è Stato.Lavoro e Libertà la nostra Dignità”. Accesi fumogeni rossi. Sulposto ampio dispiegamento di forze dell’ordine, Digos, ancheblindati di Polizia e Carabinieri. (ANSA).

Fonte Ansa.it

