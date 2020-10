(ANSA) – VERONA, 31 OTT – Una bara di cartone con la scritta “morto per Dpcm” sulle scalinate del municipio di Verona. E’

stato uno dei momenti-clou della manifestazione del mondo dello

sport, che stamani è sceso in piazza Bra, davanti al Municipio e

accanto all’Arena, per protestare contro il Dpcm che ha fermato

lo sport dilettantistico, imponendo la chiusura di gran parte

delle palestre, piscine e centri sportivi.

“Io non ci sto!” è lo slogan che ha accompagnato

l’iniziativa, sostenuta dalle Federazioni sportive locali e dal

Delegato provinciale del Coni, che ha coinvolto anche scuole

didanza, con un grande striscione con la scritta “#iovivodidanza”,e centri per la promozione dell’attività motoria. Tutti unitinella richiesta che le attività legate all’ sport e al benesserepsico-fisico possano riprendere.“I ragazzi, le famiglie chiedono di poter tornare adallenarci. Nelle palestre non si registrano casi positivi e lesocietà hanno sempre rispettato i rigorosi protocolli sanitariemanati dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva”,hanno osservato gli organizzatori. (ANSA).

