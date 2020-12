(ANSA) – TRIESTE, 10 DIC – Molta disinformazione e dunque

qualche auto rimandata indietro, in prevalenza di cittadini

sloveni o comunque stranieri. E’ il primo bilancio dei controlli

in corso ai valichi di frontiera da parte della Polizia per

monitorare gli ingressi in Italia, in considerazione delle nuove

misure di sicurezza contro la pandemia, entrate in vigore oggi

come previsto dall’ultimo Dpcm. Il traffico al valico di



