(ANSA) – CATANZARO, 06 NOV – Pochissime auto e poche persone

per le strade. Il primo giorno di nuovo lockdown a Catanzaro

passa così tra le lamentele dei commercianti, non sono quelli

costretti a chiudere dall’ordinanza che impone la zona rossa in

tutta la Calabria, ma anche di quelli le cui attività hanno

avuto l’autorizzazione a tenere aperte le serrande. “Io ho

aperto – spiega Angela, titolare

di un negozio di abbigliamentoda bambini – ma non c’è nessuno per strada. A chi dovreivendere?”. Un concetto ripetuto da un fioraio, Salvatore, e daClaudia, titolare di un’attività che vende caffè: “Siamo qua manon si vede un cliente. Ci chiediamo se convenga restareaperti”.Su Corso Mazzini, la principale strada del centro diCatanzaro, il traffico, solitamente intenso sin dal mattino,oggi è quasi inesistente. Un’immagine che tuttavia non richiamaquelle del lockdown del marzo scorso, quando la città eracompletamente deserta. Stamani, primo giorno del nuovoprovvedimento, qualche auto passa, ma in ogni caso niente a chevedere con i giorni scorsi. Di prima mattina un po’ di movimentoc’è stato, ma per la presenza del Convitto Galluppi, con le sueclassi materne, elementari e di prima media ancora frequentatein presenza. Ma dopo che i genitori hanno lasciato i figli ascuola, il centro della città è andato via via svuotandosi,nonostante i bar si siano attrezzati per l’asporto ed ilservizio a domicilio con il caffè servito su improvvisatidivisori sistemati all’ingresso e consumato poi per strada, manon nelle vicinanze del locale.In un’atmosfera tetra nonostante la bella giornata di sole,si sente ancora la eco della protesta dei commercianti, che,impossibilitati a farla di presenza, l’hanno affidata ad unaserie di cartelli apposti davanti alla Prefettura. “L’emergenzaè durata otto mesi, adesso basta” e “La Calabria è alla fine,con la chiusura le diamo la botta finale” è scritto su due diessi. Ed i commercianti se la sono presa con la classe politica: “La Calabria è sana, i politici sono malati”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

