I clienti di Drivalia potranno effettuare una prima valutazione online della propria auto usata, totalmente gratuita e senza alcun impegno, a cura degli esperti di Noicompriamoauto.it.

Torino, 19 maggio 2023

Drivalia, la società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank, ha siglato una partnership in Italia con Noicompriamoauto.it, parte di AUTO1 Group, la piattaforma automotive digitale leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate, per supportare i clienti che hanno bisogno di vendere la propria auto facilmente e in tempi rapidi.

Grazie a questa partnership, i clienti di Drivalia potranno ottenere il prezzo di vendita della propria auto usata direttamente online, in modo facile, veloce e gratuito, e finalizzare la vendita presso una delle oltre 60 filiali di Noicompriamoauto.it in Italia, ricevendo il pagamento tramite bonifico bancario, rapidamente e direttamente sul proprio conto.

In questo modo i clienti di Drivalia potranno vendere la propria vettura usata senza stress né rischi, risparmiando tempo grazie al supporto di specialisti del settore a livello italiano ed europeo. Drivalia facilita così la transizione verso le sue innovative soluzioni di noleggio o di subscription, come CarCloud, l’abbonamento rinnovabile ogni mese senza vincoli temporali né penali, e Be Free EVO, con cui abbonarsi a un’auto fino a 24 mesi, con la flessibilità di un noleggio a breve termine.