(ANSA) – FIRENZE, 11 MAR – Scoperti in un appartamento a

Fiesole (Firenze) 135 chili di droga. A trovare lo stupefacente

la guardia di finanza che ha arrestato un italiano 38enne.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti 106 kg di hashish e 29 kg

di marijuana. Sequestrati anche 11mila euro in contanti, per la

Gdf presumibile profitto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A far scattare il controllo

dei finanzieri, spiega una nota,un sospetto movimento di mezzi e persone nel cortile di un condominio a Fiesole. I militari hanno poi deciso di controllareun’abitazione al pian terreno dello stabile dove avevano vistoentrare l’uomo poi arrestato. Quest’ultimo, dopo che ifinanzieri avevano bussato più volte alla porta di casa, avrebbeaperto manifestando grande agitazione. Il fortissimo odore dierba proveniente dall’appartamento ha poi fatto scattare laperquisizione: stipati in armadi e cassetti, sono stati cosìtrovati panetti di di hashish e bustoni con la marijuana percirca 135 kg complessivi. Il valore dello stupefacente allavendita è stato stimato in quasi un milione di euro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

