(ANSA) – MESSINA, 28 APR – I carabinieri del Comando

Provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Dda

guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, nei confronti di 26

persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al

traffico e detenzione di droga ed estorsione. Per 13 è stato

disposto il carcere, per gli altri 13 i domiciliari.

L’indagine, condotta della Compagnia Carabinieri di Taormina,

ha colpito una rete di distribuzione della droga che operava

nelle località turistiche messinesi di Taormina e Giardini Naxos

e in vari centri urbani della valle dell’Alcantara.

Fino al lockdown, lo spaccio avveniva in alcune discoteche e

locali della movida notturna taorminese sulla base degli storici

accordi di spartizione delle piazze di spaccio stretti tra i

clan mafiosi Brunetto e Cintorrino, che fanno affari nell’area

di Giarre, Fiumefreddo e Calatabiano, in provincia di Catania e

alimentano e controllano anche il fiorente mercato degli

stupefacenti nelle località turistiche della riviera ionica

messinese.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti numerosi arresti

in flagranza e sequestri che hanno documentato il business delle

due organizzazioni criminali che si servivano di numerosi

giovani, tra cui molti minorenni, per lo spaccio di cocaina,

hashish e marijuana e ricorrevano all’intimidazione e alla

violenza per il recupero dei crediti maturati dalla vendita

della droga. (ANSA).



Fonte Ansa.it

