(ANSA) – ROMA, 23 APR – Coprifuoco notturno in Egitto durante tutto il mese di Ramadan per combattere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mostafa Madbouly citato da Al Arabiya. Il coprifuoco – ha spiegato Madbouly in conferenza stampa – sarà in vigore dalle 21.00 alle 06.00.



