(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 07 SET – “Nei mesi estivi,

l’Elemosineria Apostolica non è andata in vacanza”. Lo comunica

lo stesso ‘braccio della carità’ del Papa. In questi giorni,

l’Elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski, ha consegnato

15.000 gelati ai detenuti del carcere di Regina Coeli e a quelli

di Rebibbia. Poi “come ogni anno, piccoli gruppi di persone

senza fissa dimora, oppure ospitati nei dormitori, sono stati

portati al mare o al lago, presso Castel Gandolfo, per un

pomeriggio di relax e una cena in pizzeria”. L’Elemosineria in

questi mesi ha anche donato strumenti per affrontare il Covid

nei Paesi più poveri. (ANSA).



Fonte Ansa.it