(ANSA) – ROMA, 05 SET – Sono 185 – apprende l’ANSA – i Comuni

che hanno individuato sedi extrascolastiche dove far svolgere il

voto del 20 e 21 settembre (Referendum, Regionali e Comunali).

Una ricognizione era stata avviata nei mesi scorsi dal Viminale

per verificare la possibilità di sedi alternative alle scuole in

modo da non fermare – per l’appuntamento elettorale – le lezioni che riprenderanno il 14 dopo il lungo stop dovuto al Covid. Le

prefetture hanno raccolto le disponibilità arrivate dai Comuni e

svolto ispezioni per verificare che gli edifici fossero a norma.

Complessivamente sono 520 le sezioni elettorali che saranno così

spostate fuori dalle aule scolastiche. La ministra dell’Interno,

Luciana Lamorgese, ha insediato un gruppo di lavoro sul tema,

con l’obiettivo di organizzarsi in vista delle amministrative

del 2021, quando si punta ad aumentare considerevolmente i seggi

extrascolastici. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram