A 15 anni raccoglieva firme per Amnesty international fuori dal suo liceo a Firenze, assecondando quella vocazione internazionale che ha plasmato la sua carriera. Simonetta Cheli, nuova direttrice dei programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale europea (Esa) nata a Siena nel 1963, a 18 anni è volata negli Usa per studiare a Yale. Ora, dopo 33 anni in Esa, il suo ufficio da Parigi si sposta a Frascati, all’Esrin. Sarà a capo del settore strategico per il futuro del Pianeta, quello che dall’orbita, con i satelliti, osserva i cambiamenti climatici, li misura e, in maniera sempre più precisa, traccia i modelli dei suoi effetti nel futuro. Un settore che contiene anche sfide economiche, la new space economy abbraccia tutti i servizi che prendono forma grazie ai dati spaziali nei settori più disparati: dall’agricoltura al commercio. Il suo programma è quello di integrare il pubblico con le costellazioni private. E dare ai giovani nuove opportunità.

Cominciamo a spiegare in cosa consiste il suo nuovo lavoro?

“Sarò responsabile di tutti i progetti e i satelliti di osservazione della Terra in fase di sviluppo, sono 39, anche dei satelliti che sono già attivi, sono 16, per garantire la distribuzione dei dati agli utenti, e della promozione e l’utilizzo dei dati. Un altro lavoro sarà preparare i programmi per il futuro, per esempio da sottomettere a prossima ministeriale quella del 2022 per raccogliere fondi e finanziamenti per osservazione dell’ambiente e del clima. Parliamo di circa 800 persone in quattro siti in tutta Europa. Quello di Frascati, uno nel Regno Unito, che si occupa di climate change, uno in Olanda, per lo sviluppo dei satelliti. e un piccolo team a Parigi che lavora su politica e programmatica”.

E poi?

“Il sito dell’Agenzia spaziale europea a Frascati è molto grande, ci lavorano 850 persone, non solo all’osservazione della Terra. Si lavora al razzo italiano Vega, allo Space rider, sicurezza e archivio, attività corporate come quella informatica. Dovrò garantire la sicurezza del sito, la sua espansione ed evoluzione, da poche settimane per esempio qui si lavora anche al monitoraggio asteroidi”.

È stato fino all’anno scorso il ruolo dell’attuale direttore generale dell’Esa. Raccoglie un testimone importante. Ha già un suo “programma” in mente?

“Il mio programma sarà garantire il successo delle proposte che portiamo alla ministeriale Esa (la conferenza dei ministri dove si discutono e finanziano i programmi spaziali europei ndr), come lo stato avanzato del grosso programma scientifico Future eo, Copernicus e la missione operativa Aeolus 2 per il monitoraggio dei venti. Diverse proposte sono dedicate al programma di incubatore imprese Phi lab, per iniziative innovanti. In continuità con l’Agenda 2025 del direttore dell’Esa, Aschbacher, punterò a consolidare i rapporti con la Commissione europea per il programma Copernicus, che ha già otto Sentinelle operative, e garantire continuità e finanziamenti alla ‘Sentinel expansion’, sei nuove famiglie di satelliti da lanciare nei prossimi anni. E come terzo punto: la commercializzazione, il terzo settore. Mi impegnerò a garantire al meglio che i nostri servizi siano complementari con le nuove iniziative commerciali, i sistemi privati che ci sono e i tanti che stanno nascendo con nuovi satelliti e piccole costellazioni”.

Altro?

“C’è un ultimo aspetto: in questo periodo c’è un’ondata di pensionamento importante, un ricambio generazionale. Anche nel mio settore. Ci saranno opportunità di lavoro per tanti giovani ma andrà garantita una stabilità, per non perdere l’expertise acquisita dal personale più esperto e che è stato l’interfaccia con l’industria. Il settore dell’osservazione della Terra è centrale oggi, parlando di mitigazione del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Con i satelliti possiamo monitorare una ventina di variabili climatiche, come temperatura innalzamento dei mari, i ghiacci, l’atmosfera. Possiamo supportare le attività di decarbonizzazione, il piano europeo per razionalizzare l’uso del suolo, le attività agricole, per la riduzione della Co2 agricoltura pesticidi”.

Greta Thunberg ha ammonito i grandi con il “bla bla bla”. Parlate e non fate. Come si danno strumenti ai policy maker per intervenire?

“Nel campo del clima serve sia la mitigation che la adaptation, forniamo informazioni sullo stato del Pianeta ma facciamo anche compliant monitoring, per monitorare se le normative sono rispettate. Prendiamo per esempio il miglioramento della qualità dell’aria durante la pandemia di Covid, col satellite lo abbiamo visto. Sono strumenti essenziali per fare previsioni e modelli di previsione e valicano le frontiere. Oggi il direttore generale ha parlato di grandi iniziative, di acceleratori, da far partire nei prossimi mesi. Ci sarà un summit in febbraio sul green future. L’obiettivo è creare un modello digitale della terra, che non solo dà informazioni sullo stato attuale, ma che sarà anche un modello previsione”.

Le Sentinelle sono i grandi satelliti europei per l’osservazione della Terra, poi ci sono le costellazioni private. Come ci si integra?

“Abbiamo già cominciato, una missione privata Isi, fornisce dati puntuali localizzati e integrati con il radar di Sentinel 1, per avere informazioni più dettagliate e localizzate con maggiore frequenza. Poi ci sono costellazioni che stanno nascendo come Ghg per il monitoraggio delle perdite di metano dai sistemi di produzione di energia. Noi abbiamo una visione a grande campo con la nostra Sentinella 5P, loro possono verificare se l’alert corrisponde”.

Il suo ruolo è importante perché su questi dati si basa anche la formazione dell’opinione pubblica in materia di temi ambientali. Cosa ne pensa?

“Un valore essenziale del nostro contributo in questo senso è il dato open. Chiunque si può collegare e scaricare i dati con un’interfaccia web. Abbiamo creato “rapid action on covid” durante la pandemia, con immagini sulla laguna di Venezia, aerei fermi in aeroporto, la qualità dell’aria a Roma. Disponibili per tutti i cittadini. Durante l’eruzione del vulcano sull’isola di La Palma, alle Canarie, la Protezione civile spagnola ci ha contattato: abbiamo monitorato il flusso di lava che ha impattato sulle zone abitate. Chiunque si rende conto, vedendo queste immagini, dell’importanza di gestire catastrofi naturali. Anche per le inondazioni in Germania della scorsa estate”.

Strumenti di grande impatto anche economico. Parliamo di New space economy.

“Le immagini e i dati sull’estensione delle inondazioni sono utilizzabili per stimare il danno sul territorio. Che poi servono anche a chi deve farsi risarcire dall’assicurazione per i danni alla casa. Hanno valenza per tutti. E la consapevolezza della crisi climatica è sempre più visibile a occhio nudo”.

Siamo a pochi giorni dalla Cop 26. Che sembra essere davvero cruciale, un po’ come Cop21. La scienza e la tecnologia, anche dall’orbita, ci stanno raccontando molto di quello che sta succedendo. Secondo lei stanno avendo efficacia nel processo decisionale?

“Diamo sempre nuovi strumenti per misurare i cambiamenti climatici. Vado alle Cop da 15 anni come osservatrice per l’Esa. Nelle ultime Cop c’è molta più compartecipazione anche delle industrie che prendono impegni per decarbonizzare. E penso che sarà così anche in questa. I national reporting sono redatti da uffici nazionali, la nostra è una visione al di là delle frontiere”.

Facciamo un passo indietro. Ha studiato Diritto ed Economia all’Università di Yale. Cosa l’ha portata negli Usa?

“A 15 anni raccoglievo firme contro la pena di morte per Amnesty International fuori dal mio liceo a Firenze. Ho sempre avuto la vocazione a studiare le lingue e viaggiare in contesti internazionali. Così ho fatto domanda a Yale, dove ho avuto la fortuna di studiare. Lì mi hanno dato un metodo di studio e di lavoro unico, che mi è servito nella mia carriera”.

Molto diverso dall’Italia?

“Si studiava la notte, con molti test scritti, sintetizzando libri interi. In Italia era quasi tutto orale. Ho imparato il metodo di scannerizzare le informazioni importanti e presentarle. Oltre a un’apertura sul mondo. Yale raccoglieva persone di diverse origini, contesti sociali”.

E all’Esa?

“A Firenze, nel 1985, ho frequentato Università “Cesare Alfieri” di Firenze, in Italia, la più prestigiosa scuola di diplomatici italiana. Feci uno stage a Bruxelles quando era commissario Ripa di Meana alla Politica dell’Informazione e alla Cultura. Mi occupavo della normativa sulla pubblicità e le televisioni, che mi ha sempre interessato. Poi mi sono laureata con una tesi sul diritto spaziale e gli accordi del 1967. Ci lavorai all’Onu. Con quella tesi poi ho trovato lavoro. Nell”87 l’Italia divenne il terzo contributore dell’Esa, si sono aperte delle opportunità. Pensavo di starci un anno, ci sono rimasta per più di 30, ho cambiato diversi settori e sedi in Italia e in Europa”.

Ora il suo ufficio è a Frascati. Per l’Italia è un bel segnale.

“L’Italia ha sempre dato molta attenzione all’Osservazione della Terra, ci ha sempre investito molto. Ha una grossa expertise, competenze accademiche e industriali. E grossi ritorni per il comparto industriale e scientifico. Il fatto di avere un’italiana a capo del programma e all’Esrin è il complemento naturale e logico di una scelta strategica. Non solo per l’Osservazione della Terra”.

