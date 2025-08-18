Circa 6,5 milioni transiti, mezzo milione in più rispetto a domenica scorsa. Sull’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione nord il traffico è più che raddoppiato nella tratta campana e dell’appennino calabro lucano rispetto allo scorso weekend

Si avvia alla conclusione il terzo weekend di agosto dell’esodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane).

Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e per favorire gli spostamenti ha ridotto i cantieri attivi: fino all’8 settembre sono chiusi o sospesi 1.392 cantieri, oltre l’83% di quelli attivi (1.672). La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano H24 il monitoraggio del traffico in tempo reale.

In questo terzo fine settimana di agosto sulla rete stradale e autostradale di Anas si sono registrati volumi di traffico di notevole rilievo ma senza particolari criticità.

In particolare, sono cominciati oggi i primi rientri dalle vacanze: sull’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione nord il traffico è più che raddoppiato rispetto allo scorso weekend nella tratta campana e dell’appennino calabro lucano, mentre gli aumenti nella restante tratta calabrese risultano compresi tra il 70% ed il 40%.