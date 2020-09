(ANSA) – TRIESTE, 02 SET – “Scienza e fede non sono in

contrapposizione e non sono neppure in concorrenza ma sono due

strumenti che ci aiutano ad avvicinarci, a conoscere sempre di

più la verità”. Lo ha detto il Segretario di Stato Vaticano,

card. Pietro Parolin a margine dell’inaugurazione di Esof2020,

Trieste capitale europea della scienza.

“Sono contento di essere qui e trattare anche dal punto di vista

della chiesa questa tematica” ha proseguito.

Rispondendo alla domanda se esiste ancora un tabù tra scienza e

fede, il Segretario di Stato ha detto che “tanta strada è stata

fatta in questo senso. Speriamo di portare un piccolo apporto,

una piccola pietruzza anche in questa costruzione”. (ANSA).



