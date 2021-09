(ANSA) – PONTREMOLI (MASSA CARRARA), 02 SET – Crollo di

un’abitazione a due piani a seguito di un’esplosione a

Filattiera, nel comune di Pontremoli (Massa Carrara). Sul posto

i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara e in arrivo

anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno:

ricerche in corso per verificare l’eventuale presenza di persone

tra le macerie. Sul posto anche un’automedica di Pontremoli e

un’ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.

(ANSA).



Fonte Ansa.it