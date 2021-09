(ANSA) – ROMA, 01 SET – La sindaca di Roma, Virginia Raggi,

ha presentato oggi un esposto in Procura contro la Regione Lazio

in relazione alla gestione dei cinghiali nelle aree urbane “ricadenti nel territorio di Roma Capitale”. In base a quanto si

apprende nell’esposto, finito all’attenzione dei magistrati

capitolini, si afferma che “la presenza massiccia e

incontrollata dei cinghiali” in città sarebbe “conseguenza della

mancata previsione e/o attuazione da parte della Regione Lazio

di efficaci piani di gestione”. (ANSA).



