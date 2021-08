(ANSA) – ROMA, 01 AGO – Traffico intenso, da bollino rosso,

verso i luoghi di vacanza nella prima domenica d’agosto. I

volumi sono intensi soprattutto lungo la direttrice Nord-Sud. Lo

rileva Viabilità Italia.

Al momento queste le maggiori criticità segnalate sulle

strade: A1 – direzione sud: 1 km di coda tra tra Reggio Emilia e

Bivio A1/A22 per incidente in via di risoluzione, code a tratti

tra Modena nord e bivio A1/A14. Coda di 3 km tra

Casalpusterlengo e Basso Lodigiano per incidente. In direzione

nord: coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Impruneta, Code a

tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante.

A22 – direzione sud: code per 2 km tra Carpi e allacciamento

A1 A23 – direzione nord: coda di 2 km tra Gemona Osoppo e

Carnia A14 – direzione sud: coda a tratti tra Bologna Fiera e

Castel san Pietro, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per

traffico intenso Rallentamenti in Sicilia sulla A29 nella zona di Trapani per

un incendio e lungo la tangenziale di Catania per traffico

intenso.

A30 – coda 1 km in uscita barriera Salerno Traforo del Monte Bianco – Coda in corrispondenza del

piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 45 minuti.

(ANSA).



Fonte Ansa.it