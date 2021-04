(ANSA) – CATANIA, 01 APR – Nuova attività parossistica dalla

notte scorsa sull’Etna, la 17esima dal 16 febbraio scorso, con

fontana di lava ed emissione di cenere dal cratere di sud-est.

La nube eruttiva, stimano gli esperti dell’Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di

Catania, ha raggiunto un’altezza di circa 7.000 metri sul

livello del mare disperdendosi in direzione sud-sud-ovest.

L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa al

momento non impatta sull’attività dell’aeroporto internazionale

Vincenzo Bellini che è operativo.

In particolare, è presente un trabocco lavico dall’ orlo

orientale del cratere di sud-est che si espande nella parte alta

della Valle del Bove. Da una ‘bocca’ attiva alla base

meridionale dello stesso cratere c’è una debole attività

esplosiva e l’emissione di una colata che avanza in direzione

sud-sud-est, riversandosi nel settore occidentale della Valle

del Bove. E’ presente anche attività eruttiva negli altri

crateri sommitali.

Il tremore vulcanico resta su livelli molto alti. Il

centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in

corrispondenza del cratere di sud-est a una quota compresa tra

2.500 e 2.800 metri sul livello del mare. L’attività infrasonica

è a livelli molto alti, caratterizzati da eventi e tremore

infrasonico localizzati al cratere di sud-est. Una modesta

variazione pari a circa 0.4 microradianti è visibile nelle serie

temporali delle componenti X e Y del tilt della stazione di

Cratere del Piano, mentre nessuna variazione significativa è

presente nei dati della rete Gnss. (ANSA).



Fonte Ansa.it

