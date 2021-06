(ANSA) – CATANIA, 27 GIU – Accelera, rallenta e riparte ad

alta velocità. E’ particolarmente ‘irrequieta’ l’Etna che,

secondo gli esperti del settore, in questo momento è il vulcano

maggiormente attivo al mondo. L’attività, accompagnata da

violenti boati, si concentra in tre ‘bocche’ che si sono formate

nella parte occidentale del cratere di Sud-Est da dove fuoriesce

anche una intensa colonna eruttiva che ha raggiunto i sette

chilometri di altezza sul livello del mare disperdendosi in

direzione sud-est. L’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania segnala

anche la presenza di un trabocco di lava verso sud-ovest.

L’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti e sembra avere

toccato il ‘picco’. L’aeroporto di Catania, nonostante sia stato

emesso un allerta aereo (Vona) rosso, è operativo. (ANSA).



Fonte Ansa.it