(ANSA) – JESI, 11 LUG – “Grazie ragazzi”, così il ct della

Nazionale, Roberto Mancini, ha risposto agli “in bocca al lupo”

che gli amici di sempre di Jesi gli hanno inviato stamani in

attesa della finale tra Italia e Inghilterra. Amici che

rispondono ai nomi di Bruno Sassaroli, Fausto Scarponi, Giovanni

Frezzotti, Gino Bolletta, Roberto Possanzini, Marino Zannotti,

Massimo Tramontana, Armando Zoppi e Francesco Focarelli, che

stasera si sono ritrovati in un ristorante pizzeria, raggiunto

dall’ANSA, alle porte di Jesi per seguire la partita.

In mattinata al tecnico azzurro è stato anche inviato, sempre

da uno degli amici, un video scherzo in cui si fa credere al

commissario tecnico di aver scalato in bici una ripida salita,

per poi scoprire che la salita era stata fatta con l’aiuto di

uno scooter. (ANSA).



Fonte Ansa.it