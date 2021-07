(ANSA) – MACERATA, 08 LUG – E’ iniziato oggi davanti alla

Corte d’assise di Macerata il processo a carico di Giuseppe

Spagnulo e Francesca Angiulli, i coniugi di Spinetoli

(Ascoli Piceno) accusati in concorso di omicidio premeditato e

porto abusivo di arma in relazione all’assassinio di Antonio

Cianfrone, avvenuto il 3 giugno 2020 a Pagliare del Tronto.

Cianfrone, ex comandante dei carabinieri di Monsampolo del

Tronto (dal 2015 sospeso dal servizio), quella mattina venne

freddato con quattro colpi di arma da fuoco mentre faceva

jogging. Mai ritrovata l’arma del delitto, probabilmente una

pistola a tamburo, considerato che sul luogo del delitto non

sono stati rinvenuti bossoli.

L’impianto accusatorio del procuratore Umberto Monti e del

sostituto Sara Maria Cuccodrillo (oggi in aula) è basato su

testimonianze visive, immagini delle telecamere di sicurezza che

hanno ripreso in zona un’unica moto con due persone, sia durante

l’avvicinamento al luogo del delitto, sia nel venirne via. E

proprio sull’audizione dei testimoni oculari è stata incentrata

l’udienza di questa mattina. I testi hanno sostanzialmente

confermato quanto detto a suo tempo ai carabinieri, seppur con

qualche incertezza sull’abbigliamento che indossavano le due

persone viste sul luogo del delitto e la cui descrizione

contrasta con quanto ripreso dalle telecamere di un bar, dove

quella mattina i coniugi Spagnuolo fecero colazione. L’accusa ha

comunque prodotto documentazione che attesta che solo quella

moto transitò in zona. La Corte ha stilato un serrato

cronoprogramma di udienze a partire dal 15 luglio con

l’obiettivo di arrivare alla sentenza entro l’anno. (ANSA).



Fonte Ansa.it