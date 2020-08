(ANSA) – ASCOLI PICENO, 11 AGO – Restano in carcere marito

e moglie arrestati con l’accusa di concorso nell’omicidio

dell’ex vice comandante dei carabinieri di Monsampolo del Tronto

(Ascoli Piceno), Antonio Cianfrone, avvenuto a Spinetoli (Ascoli

Piceno) lo scorso 3 giugno. Il gip del Tribunale di Ascoli

Piceno, Annalisa Giusti ha respinto l’istanza di scarcerazione

presentata dai legali di Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli

che devono rispondere di concorso di omicidio premeditato e

porto abusivo di arma. I legali degli indagati si erano rivolti

al giudice per far ottenere ai propri assistiti gli arresti

domiciliari, ma l’istanza è stata rigettata, tenuto conto anche

del parere negativo della Procura. Cianfrone, dal 2015 sospeso

dal servizio, era stato ucciso con quattro colpi di arma da

fuoco mentre faceva jogging: i due killer erano arrivati e

scappati in moto. I coniugi Spagnulo continuano a dichiararsi

estranei all’omicidio. (ANSA).



Fonte Ansa.it

