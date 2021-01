(ANSA) – CATANZARO, 04 GEN – Assolto perché “il fatto non

sussiste” l’ex presidente della Giunta regionale della Calabria

Mario Oliverio, del Pd. Lo ha deciso il gup di Catanzaro Giulio

De Gregorio nell’ambito del processo con rito abbreviato “Lande

desolate” che vedeva Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo

Belvedere e Armando Veneto, accusato di abuso d’ufficio e

corruzione. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni

e 8mesi di carcere.L’inchiesta della Procura di Catanzaro riguarda presunteanomalie riscontrate nella realizzazione di tre opere pubbliche(due delle quali incompiute): l’aviosuperficie di Scalea,l’ovovia di Lorica e piazza Bilotti a Cosenza (unica portata atermine). Oliverio è stato l’unico imputato a essere giudicatoin abbreviato, tutti gli altri imputati – tra i quali figuranoanche Nicola Adamo, già vice presidente della Regione Calabria ela Enza Bruno Bossio, deputata del Pd, e l’imprenditore GiorgioOttavio Barbieri – saranno processati con rito ordinario.L’udienza è fissata per il 7 ottobre.Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero cercatodi rallentare l’esecuzione dei lavori di Piazza Bilotti,eseguiti dal “gruppo Barbieri” che, in cambio, avrebbe ottenutoulteriori finanziamenti per altri lavori ritenuti dall’accusa “non dovuti né legittimamente esigibili”. Rallentamento, secondola Procura Catanzaro, il cui fine era di natura politica per nonfar inaugurare al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto – che inquel periodo era ricandidato – la piazza che si trova nel centrocittadino. (ANSA).

Fonte Ansa.it

