(ANSA) – MILANO, 21 OTT – La Corte d’appello di Milano ha

dichiarato la prescrizione del reato per il sindaco Giuseppe

Sala, accusato di falso, in qualità di ex ad e commissario unico

di Expo, nell’ambito del processo con al centro il maxi appalto

per la Piastra dei Servizi. Il sindaco è finito imputato in

quanto aveva firmato due verbali retrodatati che servirono a

sostituire due commissari incompatibili nella gara. In primo

grado era stato condannato a sei mesi, convertiti in una pena

pecuniaria di 45 mila euro, e gli era stata riconosciuta

l’attenuante dell’aver agito per motivi di “particolare valore

morale o sociale”. Il reato si era prescritto nel novembre 2019.

(ANSA).



