(ANSA) – PORDENONE, 16 SET – Ha svolto per anni, senza averne

i titoli, l’attività di commercialista e ha inoltre incassato il

denaro ricevuto dai propri clienti perché fosse corrisposto

all’amministrazione finanziaria come versamento di imposta,

appropriandosi complessivamente di 400 mila euro. Il finto

professionista, di Pordenone, ha truffato 25 clienti ed è stato

indagato dalla Guardia di Finanza di Pordenone per esercizio

abusivo della professione, falso e appropriazione indebita.

Nell’inchiesta sono stati denunciati anche due imprenditori per

i reati di emissione e utilizzo di fatture false.

L’uomo certificava il titolo di commercialista attraverso un “centro elaborazione dati” che, però, era abilitato per la mera

trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Per “coprire” gli

omessi versamenti modificava le attestazioni di avvenuto

pagamento all’Erario (che consegnava ai clienti) certificando,

in particolare, inesistenti compensazioni dalle quali

apparentemente non si rilevavano debiti erariali.

Il raggiro è emerso quando il Fisco ha notificato le cartelle

esattoriali ai clienti per gli omessi versamenti di imposta.

(ANSA).



