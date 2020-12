(ANSA) – NAPOLI, 04 DIC – La Guardia di Finanza di Napoli ha

scoperto un falso dentista, risultato anche evasore totale a cui

ha sequestrato il suo ambulatorio, abusivo, che si trova nel

quartiere Soccavo della città. L’indagato, che ha 52 anni, è

stato denunciato e sanzionato anche per violazioni delle norme

anti covid per non aver mai sottoposto a sanificazione i locali

dove operava.

Lo

studio del sedicente dentista, composto da un locale e da unlaboratorio odontotecnico, oltre a non essere stati sanificatierano, secondo le Fiamme Gialle, in precarie condizioniigienico-sanitarie. Finanzieri del secondo Nucleo OperativoMetropolitano hanno sottoposto a sequestro il locale e anche lastrumentazione medica, di diverso genere, tra cui una poltronada lavoro, attrezzature e materiale ad uso odontoiatrico, edecine di fiale di anestetici.La posizione del falso dentista è ora al vaglio dei finanzierianche sotto il profilo fiscale, in quanto il 52enne è risultatoun evasore totale, non avendo mai presentato la dichiarazionedei redditi dal 2011. (ANSA).

Fonte Ansa.it

