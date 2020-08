Udine, 21 ago – Ammontano a 15 milioni di euro le risorse a copertura delle domande per l’abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie per i servizi educativi alla prima infanzia.

La Giunta regionale, con delibera proposta dall’assessore all’Istruzione e famiglia, ha determinato oggi gli importi mensili del beneficio di cui potranno godere le 3.312 famiglie (di cui 776 con un solo minore a carico) la cui domanda di contributo è stata accolta per l’anno educativo 2020/21.

I nuclei famigliari con un unico figlio minore potranno beneficiare di un importo di 250 euro al mese per la frequenza full time di nidi e servizi domiciliari (che scende a 125 euro per la frequenza part time); mentre le famiglie con due o più figli minori beneficeranno di un importo di 450 euro mensili (225

euro per frequenza part time). Per la frequenza di centri bambini e genitori, spazi gioco o servizi sperimentali la quota mensile di abbattimento ammonta a 125 euro per un solo minore a carico;

per i medesimi servizi sale a 225 euro per nuclei con due o più figli minori.

Su 3.312 domande accolte, 182 riguardano famiglie composte da cittadini residenti sul territorio regionale da meno di 5 anni. In questo caso la quota di abbattimento per nidi d’infanzia e servizi domiciliari è dimezzata (125 euro per un solo minore a carico e 225 euro con due o più minori a carico).

Ai fondi regionali è stata affiancata un’ulteriore misura finanziata dal Fondo Sociale Europeo, per complessivi 4,5 milioni di euro, dedicata a nuclei famigliari in particolari condizioni di svantaggio con reddito Isee pari o al di sotto dei 25mila euro. Questa misura andrà a beneficiare ulteriori 1295 famiglie.

