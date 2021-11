(ANSA) – MILANO, 04 NOV – Felicita, principale associazione

per i diritti degli ospiti nelle Rsa nata dal comitato vittime

del Pio Albergo Trivulzio di Milano, depositerà domani l’atto di

opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla

Procura nelle indagini con al centro le morti durante la prima

ondata pandemica della primavera 2020 relative alla storica ‘Baggina’ e ad altre residenze sanitarie assistenziali per

anziani. Lo comunica la stessa associazione in una nota.

Per i pm milanesi, è vero che al Trivulzio ci fu una “sottovalutazione iniziale del rischio” dei contagi Covid e una “carenza oggettiva” di interventi “per evitare il diffondersi

dell’epidemia”. Come è accertato il fatto che la direzione si

oppose “nei primi giorni di marzo” 2020 “all’utilizzo di

mascherine”. Allo stesso tempo, tuttavia, in quel periodo i

criteri di “tracciamento e contenimento” del virus, che era

sconosciuto, non erano stati ancora nemmeno “adeguatamente

introdotti, sviluppati e articolati dalle disposizioni delle

autorità sanitarie nazionali e regionali” e c’era “una

drammatica insufficienza” di “Dpi e tamponi”. E in un quadro del

genere dal punto di vista penale ciò che manca sono le prove di

un “nesso causale” fra le condotte dei dirigenti della struttura

e le morti. L’inchiesta era passata per una maxi consulenza su

oltre 400 cartelle cliniche di anziani morti e ammalati.

Nell’atto Felicita, rappresentata dall’avvocato Luigi

Santangelo e presieduta da Alessandro Azzoni, chiederà al gip

Alessandra Cecchelli di valutare l’imputazione coatta per

omicidio colposo e epidemia colposa del dg dell’istituto

Giuseppe Calicchio (indagato anche l’ente), nonché “di valutare

di restituire gli atti ai pm per le incontrovertibili violazioni

in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”. (ANSA).



