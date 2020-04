(ANSA) – ANCONA, 30 APR – Via libera nelle Marche da mezzanotte del 4 maggio alle passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre norme in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Vietati invece gli assembramenti e le soste sull’arenile. Lo prevede l’ordinanza n. 27 firmata dal presidente della Regione Luca Ceriscioli. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 400 euro.



