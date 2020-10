(ANSA) – BRESCIA, 13 OTT – Felice Maniero ha accusato un

malore questa mattina in carcere a Pescara poco prima

dell’inizio dell’udienza davanti alla Corte d’appello di

Brescia, in cui il suo avvocato discute il ricorso contro la

sentenza di condanna a quattro anni pronunciata in primo grado

per maltrattamenti sulla ex compagna.

Le condizioni dell’ex boss del Brenta sono state ritenute

comunque buone e compatibili con la sua presenza, seppure in

remoto, al processo. Udienza è stata aggiornata alle 15. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram