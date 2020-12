(ANSA) – BRESCIA, 07 DIC – La Corte d’appello di Brescia ha

confermato la condanna a quattro anni per Felice Maniero,

arrestato un anno fa a Brescia, dove viveva con una nuova

identità, per maltrattamenti sulla ex compagna.

Maniero, detenuto a Pescara e collegato in video conferenza,

ha presentato tramite il suo legale un memoriale nel quale

chiedeva la ricusazione del giudice di primo grado e

unprovvedimento disciplinare.“Questo atto probabilmente ha reso più pesante il clima”,ammette l’avvocato Rolando Iorio, legale dell’ex boss della maladel Brenta. “Ci aspettavamo una sentenza diversa e una riduzionedella pena. Andremo in Cassazione”, ha aggiunto il legale.(ANSA).

