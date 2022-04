Al teatro Strehler di Milano la polizia di Stato ha festeggiato il 170esimo anniversario della sua fondazione, presenti i rappresentanti delle componenti religiose, sociali, militari, politiche ed economiche della città e della provincia, tra i quali l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ed il Prefetto di Milano Renato Saccone. Assoedilizia era rappresentata dal suo presidente Achille Colombo Clerici. Gli onori di casa svolti dal presidente del Piccolo Teatro di Milano Salvatore Carrubba.

Nell’occasione sono state consegnate le medaglie e i premi a funzionari, ufficiali e agenti di polizia che si sono distinti per operazioni e atti di coraggio. Nel quadro dei festeggiamenti la polizia di Stato, in accordo con gli enti preposti, ha emesso un francobollo da collezione e una moneta da due euro.

Il questore Giuseppe Petronzi ha presentato i dati sull’attività del 2021. Gli indici sulla criminalità hanno il segno meno, se comparati con il 2019, saltando l’anno di pandemia e lockdown. Gli arrestati a Milano sono stati 3.803 (duecento in più contando la provincia), il 3,4% in meno (e il 4,8% su tutta la città metropolitana) rispetto a due anni fa; sono state controllate 1.062.365 persone (+53%) e 495.271 documenti (+44,8%) in città, numeri che salgono a 1.402.536 (87,2%) e 756.422 (+117%) in provincia. Aumenta il volume della droga sequestrata, oltre 2,6 tonnellate (64,4%) con significativi aumenti dei carichi di cocaina (+190,9%) e di hashish (168,8%). Oltre il 60% degli arrestati ha origine straniera. La popolazione extracomunitaria censita dall’Ufficio Immigrazione è arrivata a 494.593 residenti in tutta la provincia, con prevalenza di egiziani, filippini e cinesi. In aumento il numero dei rifugiati in arrivo dall’Ucraina, cui è corrisposto un incremento dei controlli soprattutto sui minori non accompagnati.